Швейцарський провайдер: лист про "бомбу" на Ryanair надійшов після розвороту літака  

Швейцарський провайдер Proton Technologies AG підтвердив, що лист про нібито бомбу на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, який використали як привід для посадки літака у Мінську, було відправлено після того, як білоруські диспетчери дали вказівку змінити курс літака.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Білоруська влада заявила, що наказала літаку приземлитися в Мінську в неділю через загрозу вибуху бомби, нібито встановленої бойовиками угрупування ХАМАС. Організація ХАМАС заперечила свою причетність до інциденту.

У середу розслідувальний центр "Досьє", що базується в Лондоні, опублікував повідомлення електронної пошти, в якому нібито містилась погроза від руху ХАМАС. Лист був відправлений через 24 хвилини після того, як білоруська влада попередили екіпаж літака про загрозу вибуху.

Proton Technologies AG відмовився коментувати деталі повідомлення, але підтвердив, що воно було відправлено після того, як літак був перенаправлений.

"Ми не бачили достовірних доказів того, що твердження Білорусі відповідають дійсності", - заявила швейцарська компанія, додавши, що підтримає європейські органи в їх розслідуванні інциденту після отримання відповідного юридичного запиту.

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу.

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