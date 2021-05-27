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В Іспанії винесли вироки трьом причетним до терактів у Каталонії 2017 року

Четвер, 27 травня 2021, 17:07

Кримінальна палата Національного суду Іспанії винесла вироки трьом членам джихадистського осередку, який стояв за терактами в Барселоні і Камбрільсі у серпні 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Зокрема, Мохаммеда Хоулі, єдиного, хто вижив після вибуху в Альканарі, засудили до 53 років позбавлення волі.

Для Дрісса Укабіра, брата одного з терористів, покарання складає 46 років позбавлення волі.

Їх визнали винними у приналежності до терористичної організації; зберіганні зброї, зберіганні, а також виготовленні вибухонебезпечних та легкозаймистих речовин або пристроїв терористичного характеру; намірах завдати шкоду.

Саїд бен Язза засуджений до 8 років в'язниці за співпрацю з терористичним осередком.

Ніхто з цих трьох не брав безпосередньої участі в терактах, і на початку липня минулого року Національний суд підтвердив, що їх не будуть судити за вбивство.

17 серпня 2017 року на туристичному бульварі Ла Рамбла в центрі Барселони водій фургона здійснив навмисний наїзд на перехожих. Слідом за цим поліція Каталонії ліквідувала в Камбрільсі на півдні автономії п'ять терористів. Вони намагалися здійснити теракт, аналогічний тому, який був здійснений в Барселоні. Жертвами терактів стали 16 осіб, близько 140 постраждали. Виконавець теракту в каталонській столиці був ліквідований правоохоронними органами.

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Іспанія тероризм
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