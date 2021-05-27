В Испании вынесли приговоры трем причастным к терактам в Каталонии 2017 года

Уголовная палата Национального суда Испании вынесла приговоры трем членам джихадистской организации, которая стояла за терактами в Барселоне и Камбрильсе в августе 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

В частности, Мохаммеда Хоули, единственного, кто выжил после взрыва в Альканаре, приговорили к 53 годам лишения свободы.

Для Дрисса Укабира, брата одного из террористов, наказание составляет 46 лет лишения свободы.

Их признали виновными в принадлежности к террористической организации; хранении оружия, хранении, а также изготовлении взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ или устройств террористического характера; намерениях нанести вред.

Саид бен Язза приговорен к 8 годам тюрьмы за сотрудничество с террористической ячейкой.

Никто из этих троих не принимал непосредственного участия в терактах, и в начале июля прошлого года Национальный суд подтвердил, что их будут судить за убийство.

17 августа 2017 года на туристическом бульваре Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались совершить теракт, аналогичный тому, который был осуществлен в Барселоне. Жертвами терактов стали 16 человек, около 140 пострадали. Исполнитель теракта в каталонской столице был ликвидирован правоохранительными органами.