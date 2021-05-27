ЄС продовжив санкції проти сирійського режиму ще на рік

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти сирійського режиму на ще один рік, до 1 червня 2022 року, у світлі продовження репресій проти цивільного населення в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС.

Рада також виключила з санкційного списку п'ятьох померлих. Зараз список включає 283 особи, щодо яких діє як заморожування активів, так і заборона на виїзд, а також 70 суб’єктів, на яких поширюється замороження активів.

Поточні санкції проти Сирії були введені у 2011 році у відповідь на жорстокі репресії проти цивільного населення режимом Башара Асада. Вони також націлені на компанії та бізнесменів, які отримують вигоду від їхніх зв’язків з режимом та економікою війни.

Обмежувальні заходи також включають заборону на імпорт нафти, обмеження певних інвестицій, заморожування активів Центрального банку Сирії, що утримуються в ЄС, а також обмеження експорту обладнання та технологій, які можуть бути використані для внутрішніх репресій.

ЄС постійно стежить за перебігом сирійського конфлікту і може прийняти рішення про посилення санкцій та внесення змін до санкційного списку на основі подій на місцях.

"ЄС залишається відданим пошуку довготривалого та надійного політичного вирішення конфлікту в Сирії на основі резолюції 2254 Ради Безпеки ООН та Женевського комюніке 2012 року", - нагадали в Раді ЄС.