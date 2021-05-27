ЕС продлил санкции против сирийского режима еще на год

Совет ЕС продлил ограничительные меры против сирийского режима еще на год, до 1 июня 2022 года, в свете продолжения репрессий против гражданского населения в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.

Совет также исключила из санкционного списка пять погибших. Сейчас список включает 283 человека, в отношении которых действует как замораживание активов, так и запрет на выезд, а также 70 субъектов, на которых распространяется замораживание активов.

Текущие санкции против Сирии были введены в 2011 году в ответ на жестокие репрессии против гражданского населения режимом Башара Асада. Они также нацелены на компании и бизнесменов, которые получают выгоду от их связей с режимом и экономикой войны.

Ограничительные меры также включают запрет на импорт нефти, ограничения определенных инвестиций, замораживание активов Центрального банка Сирии, содержащихся в ЕС, а также ограничения экспорта оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

ЕС постоянно следит за ходом сирийского конфликта и может принять решение об усилении санкций и внесении изменений в санкционный список на основе событий на местах.

"ЕС остается преданным поиску долговременного и надежного политического решения конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и Женевского коммюнике 2012 года", - напомнили в Совете ЕС.