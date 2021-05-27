Кіпр скасує комендантську годину з 10 червня

Кіпр з 10 червня скасує комендантську годину, запроваджену через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Міністерство охорони здоров'я Кіпру надало роз'яснення щодо майбутніх пом'якшень заходів, які були оголошені раніше в четвер.

Згідно з новими заходами, комендантська година буде перенесена з опівночі на 01:00 з 29 травня і повністю скасована з 10 червня.

Крім того, з 1 червня кількість людей, яким дозволено збиратися в будинках, збільшиться до 20, включаючи постійних жителів і неповнолітніх.

У той же день барам і ресторанам буде дозволено обслуговувати клієнтів у приміщеннях відповідно до протоколу про стан охорони здоров'я.

Фізична присутність людей в приміщеннях, наприклад в місцях здійснення релігійних обрядів, казино, конференц-залах і виставках, театрах, амфітеатрах і інших місцях, встановлена на рівні 50% місткості кожного місця проведення.

Також з 10 червня нічним клубам буде дозволено відновити роботу на основі протоколів здоров'я.

Нагадаємо, у понеділок 10 травня Кіпр завершив третій частковий локдаун за допомогою нової системи коронавірусних "паспортів безпеки", які дозволяють кіпріотам вільно пересуватися.

Як повідомлялося, з 10 травня середземноморський острів також почав приймати вакцинованих туристів без обмеження в’їзду.

Кіпр також дозволив українцям в'їзд на острів за виконання низки умов.