Кіпр знімає обмеження на в'їзд для вакцинованих туристів з 10 травня

Кіпр з 10 травня знімає всі ковідні обмеження на в’їзд для мандрівників, які пройшли повну програму вакцинації проти COVID-19.

Про це агентству Cyprus News Agency повідомив заступник міністра туризму Саввас Пердіос, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що рішення розглядається як спроба подальшого сприяння стабільності в плануванні туристичного сезону.

"Ми повідомимо наших партнерів приблизно в 65 країнах, що з 10 травня ми сприятимемо мандрівникам, які завершили свою програму вакцинації, приїхати на Кіпр без негативного тесту на COVID і без карантину, навіть якщо вони будуть розглядатися як такі, хто мали контакт з підтвердженим випадком COVID", - сказав Пердіос агентству.

Як відомо, раніше Кіпр вніс Україну до переліку країн "червоної" зони, що дозволяє українцям в'їзд на острів за виконання низки умов.

Пасажири, які приїжджають із країн червоної категорії, повинні пройти лабораторне дослідження методом ПЛР протягом 72 годин до вильоту і представити негативний результат тесту та пройти лабораторне дослідження після прибуття до Республіки Кіпр.