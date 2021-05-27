Кипр отменит комендантский час с 10 июня

Кипр с 10 июня отменит комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Министерство здравоохранения Кипра дало разъяснение относительно будущих смягчений мер, которые были объявлены ранее в четверг.

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Согласно новым карантинным мерам, комендантский час будет перенесен с полуночи на 1:00 с 29 мая и полностью отменен с 10 июня.

Кроме того, с 1 июня количество людей, которым разрешено собираться в домах, увеличится до 20, включая постоянных жителей и несовершеннолетних.

В тот же день барам и ресторанам будет разрешено обслуживать клиентов в помещениях в соответствии с протоколом о состоянии здравоохранения.

Физическое присутствие людей в помещениях, например в местах совершения религиозных обрядов, казино, конференц-залах и выставках, театрах, амфитеатрах и других местах, установлено ​​на уровне 50% от вместимости.

Также с 10 июня ночным клубам будет разрешено возобновить работу на основе протоколов здоровья.

Напомним, в понедельник 10 мая Кипр завершил третий частичный локдаун с помощью новой системы коронавирусных "паспортов безопасности", которые позволяют киприотам свободно передвигаться.

Как сообщалось, с 10 мая средиземноморский остров также начал принимать вакцинированных туристов без ограничения въезда.

Кипр также позволил украинцам въезд на остров при соблюдении ряда условий.