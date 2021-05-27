У Європарламенті пропонують назвати іменем Протасевича вулиці з посольствами Білорусі

У середу делегація румунської партії USR PLUS в Європарламенті запропонувала представникам держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі скоординовану акцію разом з мерами всіх столиць ЄС щодо назви іменем Романа Протасевича всіх вулиць посольств Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський портал Hotnews.ro.

Ініціатива з’явилася після того після того, як професор Бухарестського університету Андрій Ойштяну запропонував назвати іменем Протасевича вулицю, де знаходиться дипломатична місія Білорусі в Бухаресті, ідею також підтримала мер столичного району Клотильда Арманд, яка заявила, що подасть пропозицію до столичної мерії.

Вісім членів Європарламенту заявили: "Хоча ми цінуємо висновки саміту Європейської ради від 24 травня 2021 року щодо заходів, які слід вжити проти чиновників та компаній, що підтримують режим Лукашенка, ми вважаємо, що вони також можуть бути доповнені символічними діями".

"Ми хотіли б звернути вашу увагу на дії Клотильди Арманд, мера сектора 1 Бухареста, де знаходиться посольство Республіки Білорусь у Румунії. Сьогодні пані Арманд оголосила, що вона запропонує змінити назву вулиці, назвавши її іменем Романа Протасевича", - йдеться в листі делегації USR PLUS.

Згідно з документом, надісланим державам-членам Європейського союзу в середу, "така скоординована і об'єднана європейська реакція дасть потужний сигнал мінському режиму про те, що Європейський союз та його держави-члени не ігнорують цей інцидент".

Як повідомлялося, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни в якості покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську, наслідком чого стало затримання незалежного журналіста Романа Протасевича.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".