Пов’язані з РФ хакери розіслали сотні листів від імені USAID організаціям, що критикували Путіна

Хакери, пов'язані з головним розвідувальним агентством Росії, таємно захопили систему електронної пошти, яка використовується Агентством з надання міжнародної допомоги Держдепартаменту США (USAID).

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The New York Times з посиланням на інформацію Microsoft.

Хакери використовували систему для проникнення в комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикували президента РФ Владіміра Путіна.

Виявлення хакерського вторгнення сталося всього за три тижні до запланованої зустрічі президента США Джо Байдена та Путіна в Женеві і в момент посилення напруженості між двома країнами, в тому числі через серію кібератак, що виходили з Росії.

Розкрита хакерська атака також була особливо масштабною: зламавши системи постачальника, федерального уряду, хакери зовсім недавно, цього тижня, розіслали електронні листи з більш ніж 3000 справжніх облікових записів, адресовані більш ніж 150 організаціям, які регулярно отримують повідомлення від USAID.

В електронні листи було імплантовано код, який надав хакерам необмежений доступ до комп'ютерних систем одержувачів, від "крадіжки даних до зараження інших комп'ютерів в мережі", повідомив в четвер увечері віцепрезидент Microsoft Том Берт.

Компанія Microsoft визначила російську групу, що стоїть за атакою, як Nobelium, і заявила, що це та сама група, яка відповідальна за злом SolarWinds. Минулого місяця американський уряд недвозначно заявив, що SolarWinds - це робота Служби зовнішньої розвідки РФ.