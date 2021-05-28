Связанные с РФ хакеры разослали сотни писем от имени USAID организациям, критиковавшим Путина

Хакеры, связанные с главным разведывательным управлением России, тайно захватили систему электронной почты, используемую Агентством по оказанию международной помощи Госдепартамента США (USAID).

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The New York Times со ссылкой на информацию Microsoft.

Хакеры использовали систему для проникновения в компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, которые критиковали президента РФ Владимира Путина.

Выявление хакерского вторжения произошло всего за три недели до запланированной встречи президента США Джо Байдена и Путина в Женеве и в момент усиления напряженности между двумя странами, в том числе из-за серии кибератак, исходивших из России.

Раскрытая хакерская атака была особенно масштабной: взломав системы поставщика, федерального правительства, хакеры совсем недавно, на этой неделе, разослали электронные письма с более чем 3000 настоящих учетных записей, адресованные более чем 150 организациям, которые регулярно получают сообщения от USAID.

В электронные письма был имплантирован код, который предоставил хакерам неограниченный доступ к компьютерным системам получателей, от "кражи данных до заражения других компьютеров в сети", сообщил в четверг вечером вице-президент Microsoft Том Берт.

Компания Microsoft определила российскую группу, стоящую за атакой, как Nobelium, и заявила, что это та самая группа, которая ответственна за взлом SolarWinds. В прошлом месяце американское правительство недвусмысленно заявил, что SolarWinds - это работа Службы внешней разведки РФ.