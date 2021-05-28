В МЗС РФ відреагували на рішення США не повертатись у Договір про відкрите небо

В Міністерстві закордонних справ Російської Федерації назвали "політичною помилкою" та "ударом по європейській безпеці" рішення США не повертатися у Договір про відкрите небо, з якого країна вийшла з ініціативи Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков.

"США зробили чергову політичну помилку, завдали нового удару по системі європейської безпеки. Ми дали їм хороший шанс, яким вони не скористалися. Вони продовжують тиражувати вигадки про якісь порушення Росією договору, що зовсім абсурдно", - заявив Рябков.

"Немає сенсу повторювати нашу позицію - бажаючі можуть легко знайти її, але таких бажаючих немає у Вашингтоні", - додав він.

Рябков зазначив, що завершення денонсації Договору Росією залежить від Ради Федерації і Путіна та що це, можливо, відбудеться до запланованої зустрічі Байдена і Путіна у Женеві.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена у четвер повідомила Росію, що не повертатиметься у Договір про відкрите небо.

Попередній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з договору у травні 2020 року, залишивши можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

Джо Байден під час президентської кампанії критикував це рішення і називав його "недалекоглядним", та вочевидь змінив позицію.

Держдума РФ проголосувала за денонсацію Договору про відкрите небо минулого тижня.

Відтак між Росією та США у сфері контролю озброєнь залишається чинним лише договір New START - Договір про стратегічне наступальне озброєння, який продовжили ще на 5 років.