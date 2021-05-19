Держдума РФ денонсувала Договір про відкрите небо після виходу з нього США

Держдума РФ на засіданні в середу проголосувала за денонсацію Договору про відкрите небо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Закон про денонсацію Договору був внесений президентом РФ Владіміром Путіним в нижню палату парламенту 11 травня.

Як заявляється в пояснювальній записці, ініціатива стала наслідком виходу з договору США 22 листопада 2020 року "під надуманим приводом", що поставило під загрозу безпеку Росії, а також істотно порушило баланс інтересів держав - учасників договору.

Слідом за рішенням Держдуми процедура передбачає розгляд закону про денонсацію Радою Федерації. Згідно з процедурою, після схвалення закону сенаторами його повинен підписати президент РФ.

Заступник голови МЗС РФ Сергєй Рябков, виступаючи на пленарному засіданні, уточнив, що повністю такою, що покинула договір про відкрите небо, Росія буде вважатися в грудні.

Як відомо, 22 листопада 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору з відкритого неба.

У травні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.

Як відомо, у серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.