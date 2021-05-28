В МИД РФ отреагировали на решение США не возвращаться к Договору об открытом небе

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали "политической ошибкой" и "ударом по европейской безопасности" решение США не возвращаться к Договору об открытом небе, из которого страна вышла по инициативе Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"США предприняли очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы дали им хороший шанс, которым они не воспользовались. Они продолжают тиражировать выдумки о каких-то нарушениях Россией договора, что совсем абсурдно", - заявил Рябков.

"Нет смысла повторять нашу позицию - желающие могут легко найти ее, но таких желающих нет в Вашингтоне", - добавил он.

Сергей Рябков отметил, что завершение денонсации Договора Россией зависит от Совета Федерации и Путина, и что это, возможно, произойдет до запланированной встречи Байдена и Путина в Женеве.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена в четверг сообщила России, что не будет возвращаться к Договору об открытом небе.

Напомним, предыдущий президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из договора в мае 2020 года, оставив возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его соблюдать.

Джо Байден во время президентской кампании критиковал это решение и называл его "недальновидным".

Госдума РФ проголосовала за денонсацию Договора об открытом небе на прошлой неделе.

Поэтому между Россией и США в сфере контроля вооружений остается в силе только договор New START - договор о стратегических наступательных вооружениях, который продлили еще на пять лет.