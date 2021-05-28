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AirFrance третій день поспіль скасувала рейс з Парижа до Москви в обхід Білорусі

П'ятниця, 28 травня 2021, 13:31

Французька авіакомпанія AirFrance втретє скасувала рейс з Парижа до Москви, який мав прямувати в обхід повітряного простору Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс".

За даними сервісу Flightradar24, Airbus A319 рейс AF 1154 повинен був вилетіти з Парижа о 9:25 (GMT+2) і приземлитися у Москві о 14:15 за місцевим часом. 

У п’ятницю рейс позначений як скасований, але у суботу - планується. Причина скасування офіційно не повідомляється.

На онлайн-табло аеропорту "Шереметьєво" рейсу немає ні на п’ятницю, ні на суботу. 

Про скасування рейсу пише також AirLive.

Нагадаємо, 26 і 27 травня рейс теж скасували - через відсутність дозволу Росії на вхід в її повітряний простір.

Російська сторона також не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви за альтернативним маршрутом в обхід Білорусі. Водночас вже 28 травня такий дозвіл дали. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Брюсселі не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

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