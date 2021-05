AirFrance третій день поспіль скасувала рейс з Парижа до Москви в обхід Білорусі

Французька авіакомпанія AirFrance втретє скасувала рейс з Парижа до Москви, який мав прямувати в обхід повітряного простору Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс".

За даними сервісу Flightradar24, Airbus A319 рейс AF 1154 повинен був вилетіти з Парижа о 9:25 (GMT+2) і приземлитися у Москві о 14:15 за місцевим часом.

У п’ятницю рейс позначений як скасований, але у суботу - планується. Причина скасування офіційно не повідомляється.

На онлайн-табло аеропорту "Шереметьєво" рейсу немає ні на п’ятницю, ні на суботу.

Про скасування рейсу пише також AirLive.

Air France flight from Paris to Moscow is cancelled today as well https://t.co/ZU5vbIbryD