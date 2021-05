AirFrance третий день подряд отменила рейс из Парижа в Москву в обход Беларуси

Французская авиакомпания AirFrance третий раз отменила рейс из Парижа в Москву, который должен был следовать в обход воздушного пространства Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс".

По данным сервиса Flightradar24, Airbus A319 рейс AF 1154 должен был вылететь из Парижа в 9:25 (GMT +2) и приземлиться в Москве в 14:15 по местному времени.

В пятницу рейс обозначен как отмененный, но в субботу - планируется. Причина отмены официально не сообщается.

На онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" рейса нет ни на пятницу, ни на субботу.

Об отмене рейса пишет также AirLive.

Air France flight from Paris to Moscow is cancelled today as well https://t.co/ZU5vbIbryD