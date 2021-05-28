Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

РФ без объективных причин сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной - МИД

Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров

В России объяснили задержки разрешений на полеты из Европы в обход Беларуси

ЕС обещает Беларуси 3 млрд евро, если страна пойдет по демократическому пути






AirFrance третий день подряд отменила рейс из Парижа в Москву в обход Беларуси

Пятница, 28 мая 2021, 13:31

Французская авиакомпания AirFrance третий раз отменила рейс из Парижа в Москву, который должен был следовать в обход воздушного пространства Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс".

По данным сервиса Flightradar24, Airbus A319 рейс AF 1154 должен был вылететь из Парижа в 9:25 (GMT +2) и приземлиться в Москве в 14:15 по местному времени.

В пятницу рейс обозначен как отмененный, но в субботу - планируется. Причина отмены официально не сообщается.

На онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" рейса нет ни на пятницу, ни на субботу.

Об отмене рейса пишет также AirLive.

Напомним, 26 и 27 мая рейс тоже отменили - из-за отсутствия разрешения России на вход в ее воздушное пространство.

Российская сторона также не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Беларуси. В то же время уже 28 мая такое разрешение дали.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе не исключают эскалации напряженности с Россией из-за ситуации, сложившейся с отменой европейских рейсов в Москву, но пока наблюдают за ситуацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Россия
powered by lun.ua