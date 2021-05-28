У Німеччині з 7 червня хочуть вакцинувати від коронавірусу підлітків

У Німеччині планують надати можливість з 7 червня робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років.

Про це у четвер домовились на відеозустрічі канцлерка Німеччини Ангела Меркель та глави урядів федеральних земель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначила Меркель за підсумками консультацій, для того щоб молоді люди могли саме з цієї дати звертатися за призначенням їм вакцинації від коронавірусу, необхідно, щоб Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило застосовувати COVID-вакцину спільної розробки BioNTech/Pfizer для молодшої вікової групи.

Поки що цим препаратом в ЄС дозволено щеплювати лише осіб старше 16 років. Нараду щодо дозволу з використання цієї вакцини для підлітків віком від 12 років експерти ЕМА проведуть 28 травня.

Крім того, з 7 червня у Німеччині скасовують пріоритетність при вакцинації від коронавірусу. З цього дня у разі допуску вакцини для осіб від 12 років підлітки разом з іншими охочими вакцинуватися можуть записуватися на щеплення.

Німецькі урядовці розраховують, що до кінця літа поточного року пропозицію щодо вакцинації від коронавірусу зможуть отримати всі жителі країни віком від 12 років.

Пропозиція не означає обов'язковість - вакцинація залишається добровільною.

Тим часом у Постійній комісії з вакцинації (STIKO) поки що не визначилися щодо рекомендацій проведення масштабної кампанії вакцинації від коронавірусу серед дітей та підлітків старших 12 років. За півтора тижня має надійти остаточний звіт щодо цього.

У комісії не виключають, що одним з варіантів могла б стати рекомендація щеплювати тільки хронічно хворих дітей.

Водночас експерти STIKO наголошують, що натепер вони не володіють достатнім обсягом даних щодо необхідності проведення загальної вакцинації в цій віковій групі та можливих ризиків щодо цього.