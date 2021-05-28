В Германии с 7 июня хотят вакцинировать от коронавируса подростков

В Германии планируют предоставить возможность с 7 июня делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет.

Об этом в четверг договорились на видеовстрече канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как отметила Меркель по итогам консультаций, для того чтобы молодые люди могли именно с этой даты обращаться за назначением им вакцинации от коронавируса, необходимо, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) позволило применять COVID-вакцину совместной разработки BioNTech / Pfizer для младшей возрастной группы.

Пока этим препаратом в ЕС разрешено прививать только лиц старше 16 лет. Совещание о разрешении на использование этой вакцины для подростков в возрасте от 12 лет эксперты ЕМА проведут 28 мая.

Кроме того, с 7 июня в Германии отменяют приоритетность при вакцинации от коронавируса. С этого дня в случае допуска вакцины для лиц старше 12 лет подростки вместе с другими желающими вакцинироваться могут записываться на прививку.

Немецкие чиновники рассчитывают, что до конца лета текущего года предложение о вакцинации от коронавируса смогут получить все жители страны старше 12 лет.

Предложение не означает обязательность - вакцинация остается добровольной.

Между тем в Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) пока не определились с рекомендацией проведения масштабной кампании вакцинации от коронавируса среди детей и подростков старше 12 лет. За полторы недели должен быть дан окончательный отчет по этому вопросу.

В комиссии не исключают, что одним из вариантов могла бы стать рекомендация прививать только хронически больных детей.

В то же время эксперты STIKO отмечают, что на данный момент они не располагают достаточным объемом данных о необходимости проведения всеобщей вакцинации в этой возрастной группе и возможных рисках.