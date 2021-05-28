Напад на поліціянтку у Франції: нападника смертельно поранили при затриманні

Чоловік, який зранку у п’ятницю важко поранив ножем співробітницю муніципальної поліції поблизу французького міста Нант, помер внаслідок отриманих під час операції з його затримання ран.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Нападник був важко поранений під час перестрілки з жандармами, які брали участь у його затриманні.

Легкі поранення отримали також двоє жандармів.

У п'ятницю вранці невідомий напав з ножем на співробітницю поліції у французькому муніципалітеті Ла-Шапель-сюр-Ердр під Нантом. Він вдарив жінку ножем кілька разів і втік.

До його пошуків були залучені більше 200 жандармів.

Постраждала отримала серйозні поранення.

Нападник на ім’я Ндіага Дієє був зареєстрований у FSPRT (система сповіщень щодо запобігання радикалізації терористів) і відомий старанною практикою радикального ісламу.