Нападение на полицейскую во Франции: нападавшего смертельно ранили при задержании

Мужчина, который утром в пятницу тяжело ранил ножом сотрудницу муниципальной полиции близ французского города Нант, умер в результате полученных во время операции по его задержанию ранений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Нападавший был тяжело ранен во время перестрелки с жандармами.

Легкие ранения получили также двое жандармов.

В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французском муниципалитете Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Он ударил женщину ножом несколько раз и убежал.

В его поиски были привлечены более 200 жандармов.

Пострадавшая получила серьезные ранения.

Нападавший по имени Ндиага Диее был зарегистрирован в FSPRT (система уведомлений по предотвращению радикализации террористов) и известен как приверженец радикального ислама.