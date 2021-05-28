Угорщина змушена дарувати вакцини іншим країнам через обмаль охочих вакцинуватись

На тлі спаду темпів вакцинації уряд Угорщини заявив у четвер, що в найближчі дні він поділиться з іншими країнами понад 140 тисячами доз вакцини зі своїх невикористаних запасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У радіоінтерв'ю прем’єр-міністр Віктор Орбан зазначив, що 3 мільйони дорослих в країні з населенням трохи менше як 10 мільйонів ще не отримали щеплення.

Читайте також Угорщина скасує масковий режим і комендантську годину

"Боюся, у вас складеться образ, мовляв вам зійде з рук відмова від вакцини. Справа в тому, що це вірус, який нікуди не дінеться ... Рано чи пізно він знайде всіх", - попередив Орбан в п'ятницю.

Угорський уряд планує подарувати 100 000 доз вакцини AstraZeneca острівній державі Кабо-Верде. Ще 41 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech буде надана Чехії.

Угорщина ввела принаймні першу дозу вакцини 52,3% свого населення, що є другим за величиною показником в ЄС. Але вона може наблизитися "до стелі", оскільки майже всі зареєстровані громадяни були вакциновані. У результаті більше доз вакцини є доступними, ніж людей, охочих їх отримати.

У той час як середня кількість доз, які щодня вводилися в країні, була понад 75 000 в середині квітня, на цьому тижні їх число впало нижче 30 000. За даними уряду, у вівторок було введено трохи більше ніж 3 000 доз.

Читайте також Угорщина і Туреччина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію

Угорщина отримала 154 дози вакцини на 100 жителів, що є найвищим показником в ЄС за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC). Це значно перевищує наступний за величиною показник Кіпру з 81 дозою на 100 жителів.

За даними ECDC, майже 3 мільйони доз китайської вакцини Sinopharm, які вже були доставлені, залишаються невикористаними.

Минулого тижня Угорщина стала єдиною з 27 країн ЄС, яка відмовилася від третього контракту на закупівлі вакцини Pfizer/BioNTech до 2023 року.

Уряд планує витратити близько 46 мільйонів євро на інформаційну кампанію проти сумнівів щодо вакцинації.

Читайте також: Чек на 100$ та зала тортур: як у світі переконують щепитися від коронавірусу.