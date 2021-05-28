Венгрия вынуждена дарить вакцины другим странам из-за нехватки желающих вакцинироваться

На фоне спада темпов вакцинации правительство Венгрии заявило в четверг, что в ближайшие дни оно поделится с другими странами более чем 140 тысячами доз вакцины из своих неиспользованных запасов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В радиоинтервью премьер-министр Виктор Орбан отметил, что 3 миллиона взрослых в стране с населением чуть менее 10 млн еще не получили прививки.

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"Боюсь, у вас сложится образ, мол вам сойдет с рук отказ от вакцины. Дело в том, что это вирус, который никуда не денется... Рано или поздно он найдет всех", - предупредил Орбан в пятницу.

Венгерское правительство планирует подарить 100 000 доз вакцины AstraZeneca островному государству Кабо-Верде. Еще 41 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech будет предоставлено ​​Чехии.

Венгрия ввела по крайней мере одну дозу вакцины 52,3% своего населения, что является вторым по величине показателем в ЕС. Но она может приблизиться "к потолку", поскольку почти все зарегистрированные граждане были вакцинированы. В результате больше доз вакцины доступны, чем количество людей, желающих их получить.

В то время как среднее количество доз, которые ежедневно вводились в стране, было более чем 75 000 в середине апреля, на этой неделе их число упало ниже 30 000. По данным правительства, во вторник было введено чуть более 3000 доз.

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Венгрия получила 154 дозы вакцины на 100 жителей, что является самым высоким показателем в ЕС по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Это значительно превышает следующий по величине показатель Кипра с 81 дозой на 100 жителей.

По данным ECDC, почти 3 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm, которые уже были доставлены, остаются неиспользованными.

На прошлой неделе Венгрия стала единственной из 27 стран ЕС, которая отказалась от третьего контракта на закупки вакцины Pfizer/BioNTech до 2023 года.

Правительство планирует потратить около 46 млн евро на информационную кампанию против сомнений в вакцинации.

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