Угорщина скасує масковий режим і комендантську годину

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у радіоінтерв'ю в п'ятницю, що країна в по суті перемогла третю хвилю коронавірусу, та що ряд обмежень, які поки залишаються, будуть зняті після вакцинації 5 мільйонів осіб першою дозою вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

На цей момент 4 898 866 осіб отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, і позначка у 5 мільйонів "напевно буде досягнута в ці вихідні", сказав Орбан Kossuth Radio.

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За його словами, це ставить Угорщину в авангард Європи. "Угорщина набагато безпечніша в порівнянні з іншими країнами", - заявив угорський прем'єр.

До серйозних обмежень, які повинні бути зняті, належать нічна комендантська година, обов'язковий час закриття ресторанів і магазинів, носіння масок в громадських місцях, а також заборона на індивідуальні та командні види спорту на відкритому повітрі.

Крім того, до 50 осіб зможуть відвідувати приватні і сімейні заходи, а до 200 осіб зможуть відвідувати весілля. До 500 осіб зможуть відвідувати заходи на відкритому повітрі.

За словами Орбана, тільки люди з сертифікатами про вакцинацію зможуть відвідувати музичні і танцювальні заходи.

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Тим часом щеплені підлітки 16-18 років зможуть брати участь в культурних і спортивних заходах в закритих приміщеннях, додав він.

Напередодні стало відомо, що Угорщина скасує надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом раніше, ніж планувалося.

Крім того, Угорщина єдиною з країн ЄС вирішила відмовитися від нової угоди, яку Єврокомісія підписала з Pfizer і BioNTech на поставку до 1,8 мільярда доз вакцини від коронавірусу. В уряді вирішили не брати участі в спільних закупівлях, оскільки впевнені у наявному у країні постачанні вакцин.

Як відомо, Угорщина була єдиною країною ЄС, яка почала використовувати російську та китайську вакцини від коронавірусу до їх схвалення регулятором ЄС з лікарських засобів.