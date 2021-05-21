Угорщина єдина з країн ЄС відмовилася від нової угоди на вакцини Pfizer

Угорщина єдиною з країн Європейського Союзу вирішила відмовитися від нової угоди, яку Єврокомісія підписала з Pfizer і BioNTech на поставку до 1,8 мільярда доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Єврокомісія в четвер підтвердила третю угоду з компаніями про купівлю до 1,8 мільярда доз до 2023 року після 600 мільйонів доз, замовлених за двома попередніми контрактами.

"Угорщина відмовилася від угоди з Pfizer", - заявив представник ЄС.

Гергей Гуйяш, глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана, підтвердив, що Угорщина вирішила не брати участі в спільних закупівлях, висловивши впевненість у наявному у країні постачанні вакцин.

Гуйяш додав, що Угорщина також утримається від закупівлі інших вакцин через схему закупівель ЄС. "Угорщина не хотіла б брати участь в наступному розділі брюссельської програми закупівель вакцин", - сказав він на пресконференції.

Він додав, що навіть якщо буде необхідна ревакцинація, "є багато вакцин зі східних і західних джерел".

Як відомо, Угорщина була єдиною країною ЄС, яка почала використовувати російську та китайську вакцини від коронавірусу до їх схвалення регулятором ЄС з лікарських засобів.

Напередодні стало відомо, що Угорщина скасує надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом раніше, ніж планувалося.