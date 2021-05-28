Делегація Конгресу США наступного тижня відвідає Україну

Двопартійна делегація Конгресу США наступного тижня здійснить візит до Східної Європи, у тому числі до України, щоб підтвердити свою солідарність з нашою державою на тлі російської агресії та закликати до проведення реформ.

Про це повідомило посольство США у Києві в п’ятницю, пише "Європейська правда".

Сенаторка від демократів Джин Шахін, старший член сенатського комітету з міжнародних відносин і голова підкомітету зі співробітництва у сфері Європи та регіональної безпеки, очолить делегацію, до якої увійдуть республіканський сенатор Роб Портман та демократ Кріс Мерфі.

Читайте також США вимагають звільнити Протасевича і пропонують засідання ICAO по Білорусі

Сенатори вирушать в Литву, щоб зустрітися з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською і міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом на тлі нещодавнього викрадення цивільного літака з метою незаконного арешту і затримання журналіста Романа Протасевича.

В Україні сенатори будуть заохочувати до продовження реформ для зміцнення її демократії і висловлять солідарність з Україною, яка продовжує боротися з усе більш агресивною Росією.

Вони також відвідають Грузію, щоб передати двопартійний сигнал про те, що Сполучені Штати підтримують народ Грузії в його зусиллях зі зміцнення демократії.

"Україна і Грузія є важливими партнерами США в боротьбі з дедалі агресивнішою Росією, і дуже важливо, щоб ми висловили нашу солідарність з народами України і Грузії і спонукали політичних лідерів продовжувати проводити необхідні реформи, які зміцнять їхні демократії. Ми підтримуємо Україну і Грузію в їх прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції, і США прагнуть відіграти допоміжну роль, щоб зробити членство в НАТО і ЄС реальністю", - зазначила Шахін.

Під час свого візиту сенатори зустрінуться з представниками громадянського суспільства, а також з представниками урядів України і Грузії.

В Україні сенатори поспілкуються з пресою, щоб підкреслити нагальну необхідність активізувати зусилля по боротьбі з корупцією та розширити можливості вільних незалежних ЗМІ.