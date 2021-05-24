США вимагають звільнити Протасевича і пропонують засідання ICAO по Білорусі

США вимагають від Білорусі негайно звільнити засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA і провести засідання ради Міжнародної організації цивільної авіації (IСAO) через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту між двома країнами-членами ЄС і подальший арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення. Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, в тому числі громадян США. Початкові повідомлення про причетність білоруських служб безпеки і використання білоруських військових літаків для супроводу літака викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування", - йдеться в заяві.

У Вашингтоні заявили, що є ознаки того, що вимушена посадка була заснована на неправдивих приводах, і тому підтримують якнайшвидше проведення засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій.

"Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, включаючи ЄС, а також офіційних осіб Литви та Греції. Незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства. Сполучені Штати вчергове засуджують триваюче переслідування режимом Лукашенка і довільні затримання журналістів. Ми підтримуємо білоруський народ в його прагненні до вільного, демократичного і процвітаючого майбутнього і підтримуємо його заклик до режиму поважати права людини і основні свободи", - заявили в Держдепі.

В заяві ІСАО після інциденту йдеться, що в організації "сильно занепокоєні очевидною примусовою посадкою рейсу Ryanair та його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції".

Чиказька конвенція від 1944 року встановила основні принципи роботи міжнародної авіації, зокрема, правила польотів над територією країни учасниці, принцип національної належності повітряного судна, полегшення міжнародних польотів, міжнародні стандарти, рекомендовану практику тощо. Вона продовжує діяти однаково в умовах війни і надзвичайних ситуацій, незалежно від того, які країни перебувають в конфлікті.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни-Вільнюс актом державного тероризму.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"