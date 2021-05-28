Делегация Конгресса США на следующей неделе посетит Украину

Двухпартийная делегация Конгресса США на следующей неделе совершит визит в Восточную Европу, в том числе в Украину, чтобы подтвердить свою солидарность с нашим государством на фоне российской агрессии и призвать к проведению реформ.

Об этом сообщило посольство США в Киеве в пятницу, пишет "Европейская правда".

Сенатор от демократов Джин Шахин, старший член сенатского комитета по международным отношениям и председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере Европы и региональной безопасности, возглавит делегацию, в которую войдут республиканский сенатор Роб Портман и демократ Крис Мерфи.

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Сенаторы отправятся в Литву, чтобы встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом на фоне недавнего похищения гражданского самолета с целью незаконного ареста и задержания журналиста Романа Протасевича.

В Украине сенаторы будут поощрять к продолжению реформ для укрепления демократии и выразят солидарность с Украиной, которая продолжает бороться со все более агрессивной Россией.

Они также посетят Грузию, чтобы передать двухпартийный сигнал о том, что Соединенные Штаты поддерживают народ Грузии в его усилиях по укреплению демократии.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе со все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проводить необходимые реформы, которые укрепят их демократии. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции, и США стремятся играть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью", - отметила Шахин.

Во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества, а также с представителями правительств Украины и Грузии.

В Украине сенаторы пообщаются с прессой, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость активизировать усилия по борьбе с коррупцией и расширить возможности свободных независимых СМИ.