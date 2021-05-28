Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна готує санкції проти прибічників режиму Лукашенка

В ЄС дозволили першу вакцину проти коронавірусу для дітей 12-15 років

РФ без об‘єктивних причин скоротила мандат місії ОСБЄ на кордоні з Україною – МЗС

Білорусь вводить режим індивідуального ліцензування на імпорт українських товарів






Білорусь назвала умову повернення до режиму вільної торгівлі з Україною

П'ятниця, 28 травня 2021, 20:41

Білорусь готова повернутися до режиму вільної торгівлі з Україною, як тільки Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів.

Про заявив перший заступник глави міністерства закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

За його словами, білоруська сторона готова до переговорів у будь-який момент.

"Ми свого часу проводили досить активну роботу з українською стороною з розчищення бар'єрів у взаємній торгівлі. Чомусь зараз не з нашої ініціативи ці бар'єри почали назад з'являтися" - сказав Гур'янов.

"Ще раз кажу, що ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників" - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Торговий представник України назвав такі дії необґрунтованими та дискримінаційними.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля Білорусь
powered by lun.ua