Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд в ЄС вакцинованим туристам

"Путін не партнер і не друг": в Німеччині закликали ЄС зайняти чітку позицію щодо Росії

"Велика сімка" може створити механізм протидії пропаганді РФ та Китаю

Першотравень у Берліні: у сутичках поранено 30 поліцейських, 240 осіб затримано






У Німеччині викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті

Понеділок, 3 травня 2021, 14:55

У Німеччині та Парагваї провели низку обшуків і затримань у зв'язку з викриттям однієї з найбільших платформ дитячої порнографії у даркнеті під назвою Boystown. 

Про це у понеділок, 3 травня, повідомили у німецькому Федеральному відомстві у кримінальних справах (BKA), пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними відомства, мережа налічувала понад 400 тисяч членів. Обшуки відбулися загалом у сімох місцях у землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Гамбург. При цьому відбулися затримання трьох осіб безпосередньо у Німеччині, одного німецького громадянина затримали за міжнародним ордером у Парагваї.

Читайте також
Німецька пара продавала сина педофілам через даркнет

Трьох із затриманих, один з яких вже багато років проживає у Латинській Америці, підозрюють у адмініструванні порнографічної мережі. Ще один чоловік з Гамбурга був одним з найактивніших членів мережі, з липня 2019 року він опублікував у ній понад  3,5 тисячі матеріалів.

Усіх цих осіб затримали після обшуків у їхніх квартирах, які відбулися 14 та 15 квітня. З того часу вони перебувають під вартою. 

Чоловіка, заарештованого у Парагваї, найближчим часом мають видати німецьким правоохоронним органам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
powered by lun.ua