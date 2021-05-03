У Франції почала діяти перша фаза послаблення ковідних обмежень
У Франції в понеділок, 3 травня, пом'якшили заходи, спрямовані на боротьбу з епідемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.
Влада зняла загальнонаціональний карантин, під час якого без поважної причини від будинку можна було відлучитися лише на десять кілометрів. Обмеження діяло з 3 квітня.
З 3 травня жителі Франції не повинні більше будуть заповнювати спеціальну форму, яка пояснює мотив їх виходу на вулицю.
Учні з понеділка зможуть повернутися в коледжі і ліцеї.
Це перший етап плану повного скасування обмежувальних заходів, оголошеного президентом Макроном в кінці квітня.
З 19 травня у Франції буде скорочено тривалість комендантської години. Замість 19:00 вона буде починатися з 21:00.
В цей же день повинні відкритися тераси кафе і ресторанів, закриті з кінця жовтня, музеї, театри і кінотеатри, великі торгові точки.
З 9 червня початок комендантської години буде зміщено на 23:00.
З 15 червня всі громадяни країни повинні отримати можливість зробити вакцину. І, нарешті, з 30 червня, як оголосив Макрон, країна повинна відновити "повну свободу".