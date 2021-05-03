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У Франції почала діяти перша фаза послаблення ковідних обмежень

Понеділок, 3 травня 2021, 15:37

У Франції в понеділок, 3 травня, пом'якшили заходи, спрямовані на боротьбу з епідемією коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Влада зняла загальнонаціональний карантин, під час якого без поважної причини від будинку можна було відлучитися лише на десять кілометрів. Обмеження діяло з 3 квітня.

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З 3 травня жителі Франції не повинні більше будуть заповнювати спеціальну форму, яка пояснює мотив їх виходу на вулицю. 

Учні з понеділка зможуть повернутися в коледжі і ліцеї.

Це перший етап плану повного скасування обмежувальних заходів, оголошеного президентом Макроном в кінці квітня.

З 19 травня у Франції буде скорочено тривалість комендантської години. Замість 19:00 вона буде починатися з 21:00. 

В цей же день повинні відкритися тераси кафе і ресторанів, закриті з кінця жовтня, музеї, театри і кінотеатри, великі торгові точки.

З 9 червня початок комендантської години буде зміщено на 23:00.

З 15 червня всі громадяни країни повинні отримати можливість зробити вакцину. І, нарешті, з 30 червня, як оголосив Макрон, країна повинна відновити "повну свободу".

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Франція Коронавірус Карантин
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