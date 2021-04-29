Макрон розповів, як Франція виходитиме з локдауну і де вимагатимуть "паспорт здоров’я"

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував етапи послаблення жорсткого карантину, перший з яких має початись 3 травня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це він оголосив в інтерв’ю низці регіональних ЗМІ.

Втім, у регіонах, де показник захворюваності залишиться вищим 400 на 100 000 населення, перехід до наступного етапу будуть відкладати.

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З 3 травня скасовують вимогу для виходу з дому заповнювати спеціальну форму із зазначенням причини, а також знімуть обмеження на пересування між регіонами. Також чатсково повернуться до класів школярі середньої і старшої школи.

З 19 травня початок комендантської години змістять з 19-00 на 21-00. З цього ж дня вперше з листопада ресторани і кафе зможуть приймати відвідувачів - поки лише на відкритих терасах та не більше 6 людей за столом.

Також відкриються усі "другорядні" магазини, музеї, кінотеатри, театри і відкриті спортмайданчики - з обмеженням на кількість людей.

З 9 червня початок комендантської години зміститься на 23-00.

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Кафе і ресторанам дозволять приймати клієнтів всередині закладу, з обмеженням на кількість людей і розмір компаній - не більше 6 осіб за столом. Також відкриються спортзали, а компаніям дозволять повертати людей в офіси з дистанційної роботи.

Культурні й спортивні заклади, виставкові галереї тощо зможуть приймати до 5000 осіб - але з вимогою "паспорту здоров’я", що засвідчуватиме або щеплення від коронавірусу, або свіжий негативний результат тесту.

З 30 червня комендантську годину скасують зовсім, як і фактично всі обмеження. Для участі в будь-якому заході на понад 1000 осіб необхідно буде надати довідку про щеплення або свіжий негативний тест.

Як уточнює BFMTV, "паспорт здоров’я" працюватиме на основі додатка TousAntiCovid, який вже завантажили близько 15 млн людей.

Нагадаємо, Франція оголосила третій локдаун 31 березня. Відтоді заходи, які діяли у 19 регіонах з найгіршою ситуацією ще з початку весни, поширилися на всю територію країни.

Обмеження передбачають закриття шкіл, несуттєвих підприємств, обмеження на прогулянки - в межах 10 км від домівки, заборону на поїздки в інші частини країни без поважних причин і комендантську годину з 19:00. Ресторани в країні безперервно закриті ще з 30 жовтня.