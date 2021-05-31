У Польщі повернулись до класів учні середньої школи

У Польщі після понад пів року дистанційного навчання повертається до класів 4-й клас початкової школи, а також учні середньої школи до 8 класу включно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Ці класи перейшли на дистанційне навчання з кінця жовтня 2020 року і лише останні два тижні частково перейшли до очного навчання - до класу приходила частина учнів, тоді як інші вмикалися дистанційно.

З 31 травня чергування очного та дистанційного навчання завершується.

У школах потрібно буде дотримуватися загальних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я щодо дистанції, дезінфекції і провітрювання та використання масок у приміщеннях спільного користування.

Нагадаємо, школярі 1-3 класів повернулися до очного навчання ще з 4 травня, а дитсадки відкрилися з 19 квітня.

Днями Польща перетнула позначку у 20 млн щеплень від коронавірусу.

Раніше влада Польщі оголосила про запуск лотереї в рамках Національної програми вакцинації для збільшення темпів імунізації населення.