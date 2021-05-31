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В Польше вернулись в классы ученики средней школы

Понедельник, 31 мая 2021, 11:15

В Польше после более полугода дистанционного обучения возвращается в классы 4-й класс начальной школы, а также учащиеся средней школы до 8 класса включительно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Эти классы перешли на дистанционное обучение с конца октября 2020 года и только последние две недели частично перешли к очному обучению - в классы приходили часть учеников, тогда как другие включались дистанционно.

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С 31 мая дежурство очного и дистанционного обучения завершается.

В школах нужно будет придерживаться общих рекомендаций Министерства здравоохранения по дистанции, дезинфекции и проветриванию и использованию масок в помещениях общего пользования.

Напомним, школьники 1-3 классов вернулись к очному обучению еще с 4 мая, а детсады открылись с 19 апреля.

На днях Польша пересекла отметку в 20 млн прививок от коронавируса.

Ранее власти Польши объявили о запуске лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения.

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