В Лондоні тисячі людей вакцинують на регбі-арені, щоб зупинити індійський штам

Британські органи охорони здоров'я мають намір вакцинувати 15 тисяч людей за один день на лондонському стадіоні для регбі Твікенхем в рамках зусиль зі стримування індійського варіанту коронавірусу, який швидко поширюється.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У центрі вакцинації в Твікенхемі в понеділок без попереднього запису пропонують зробити щеплення людям з північно-західного Лондона, який став гарячою точкою поширення ідентифікованого в Індії варіанту.

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Штам, вперше виявлений в Індії, становить більшість нових випадків у Британії, де після кількох тижнів спаду спостерігається зростання інфекцій.

Науковці кажуть, що цей варіант більш заразний, ніж раніше виявлений британський варіант, але сучасні вакцини ефективні проти нього.

Багато науковців закликають британський уряд відкласти плани щодо скасування соціального дистанціювання та інших обмежень, намічені на 21 червня. Вони стверджують, що слід вакцинувати якомога більше людей, перш ніж заходи можна буде безпечно пом'якшити.

Три чверті дорослого населення Великої Британії вже отримали одну дозу вакцини від коронавірусу, а майже половина вакцинована повністю.

Представники органів охорони здоров'я в місті Болтон на північному заході Англії, де зафіксовано найвищий рівень поширення індійського варіанту, кажуть, що після масового тестування і кампанії "екстреної вакцинації" число інфекцій починає знижуватися.