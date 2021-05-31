В Лондоне тысячи людей вакцинируют на регби-арене, чтобы остановить индийский штамм

Британские органы здравоохранения намерены вакцинировать 15 000 человек за один день на лондонском стадионе для регби Твикенхем в рамках усилий по сдерживанию индийского варианта коронавируса, который быстро распространяется.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В центре вакцинации в Твикенхеми в понедельник без предварительной записи предлагают сделать прививки людям из северо-западного Лондона, который стал горячей точкой распространения идентифицированного в Индии варианта.

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Штамм, впервые обнаруженный в Индии, составляет большинство новых случаев в Великобритании, где после нескольких недель спада наблюдается рост числа случаев инфекции.

Ученые говорят, что этот вариант более заразен, чем раньше обнаружен британский вариант, но современные вакцины эффективны против него.

Многие ученые призывают британское правительство отложить планы по отмене социального дистанцирования и других ограничений, намеченные на 21 июня. Они утверждают, что следует вакцинировать можно больше людей, прежде чем меры можно будет безопасно смягчить.

Три четверти взрослого населения Великобритании уже получили одну дозу вакцины от коронавируса, а почти половина вакцинирован полностью.

Представители органов здравоохранения в городе Болтон на северо-западе Англии, где зафиксирован самый высокий уровень распространения индийского варианта, говорят, что после массового тестирования и кампании "экстренной вакцинации" число случаев инфекции начинает снижаться.