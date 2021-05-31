НАТО вирішив обмежити доступ представників Білорусі до своєї штаб-квартири

НАТО вирішив обмежити доступ представників Білорусі в свою штаб-квартиру в Брюсселі.

Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів закордонних справ та оборони країн Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Щодо білоруських посадовців. Ми постійно оцінюємо безпекові заходи тут у НАТО, і ми ухвалили рішення обмежити доступ білоруського персоналу до штаб-квартири НАТО, грунтуючись на нашій оцінці заходів безпеки", - сказав Столтенберг.

Він також підкреслив, що НАТО закликає до міжнародного незалежного розслідування примусової посадки пасажирського літака в Мінську. Альянс вважає інцидент не тільки грубим порушенням міжнародних норм, а й прямою атакою проти свободи вираження думки та вільних ЗМІ.

Нагадаємо, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни як покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що оновлений список персональних санкцій щодо Білорусі вже практично узгоджений на технічному рівні.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".