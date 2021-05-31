Литва позбавила Шарія статусу біженця

Литва позбавила блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді, статусу біженця.

Про це "Європейській правді" повідомило джерело, якому відомо про перебіг процесу.

Співрозмовник ЄП нагадав, що Шарій отримав статус біженця у 2012 році.

"Він отримав статус біженця в Литві. Це було за часів Януковича, коли видавалося, що він втікає від режиму Януковича", - зазначив співрозмовник ЄП.

За його словами, "статус біженця має таку особливість, що його дуже складно позбавити".

За даними джерела "Української правди", 10 травня 2021 року Шарію анулювали усі документи та оголосили його персоною нон грата.

Наразі "Європейській правді" не відомо, чи скористався Анатолій Шарій правом на оскарження рішення литовської влади.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

16 лютого Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.