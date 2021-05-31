Литва лишила Шария статуса беженца

Литва лишила блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца.

Об этом "Европейской правде" сообщил источник, осведомленный о ходе процесса.

Собеседник ЕвроПравда напомнил, что Шарий получил статус беженца в 2012 году.

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", - отметил собеседник ЕП.

По данным источника "Украинской правды", 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.

По его словам, "статус беженца имеет такую ​​особенность, что его очень сложно лишить".

Сейчас "Европейской правде" не известно, воспользовался ли Шарий правом на обжалование решения литовских властей.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлёвской деятельности.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были фальсифицированы дела.

16 февраля Анатолию Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.