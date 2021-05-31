Румунія з 1 червня пом’якшує в’їзд для іноземців з третіх країн

Румунія скасувала заборону в'їзду на свою територію іноземних громадян та осіб без громадянства через пункти пропуску державного кордону з 1 червня, назвавши умови можливого в’їзду.

Про це повідомило посольство України в Румунії, пише "Європейська правда".

З 1 червня для іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн, встановлюється карантинний режим на 14 днів незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна.

Читайте також Єврокомісія напередодні літа запропонувала пом’якшити обмеження на поїздки в Євросоюзі

Однак румунська влада встановила винятки, до яких належать:

- особи, вакциновані проти COVID-19, за умови завершення повної схеми вакцинації до в'їзду в Румунію. Після завершення вакцинації має пройти 10 днів.

- особи, які отримали підтвердження зараження вірусом COVID-19 за останні 90 днів до в'їзду в країну, що доведено медичними документами або шляхом перевірки бази даних Corona-forms. З моменту підтвердження зараження до дати в'їзду в країну має пройти не менше 14 днів.

- діти віком до 3 років, без необхідності представлення негативного результату тесту RT-PCR.

- діти від 3 до 16 років, якщо вони мають негативний результат тесту RT-PCR для COVID-19, виконаний не пізніше ніж за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує громадським транспортом) або в'їзду на територію Румунії (для тих, хто подорожує власним транспортом).

- особи, які приїжджають до Румунії з країн/територій епідеміологічного ризику, але які до прибуття в Румунію провели останні 14 днів поспіль в одній або декількох країнах/територіях без епідеміологічного ризику.

- особи, які перетинають країну транзитом - якщо вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в'їзду на територію країни.

- особи, які залишаються на території Румунії на строк менше 3 днів (72 години) і мають негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до посадки.

До винятків потрапила низка інших категорій громадян, таких як знімальні групи, члени міжніродних спортивних делегацій, водії вантажних транспортних засобів та інші.