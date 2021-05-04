У Німеччині вдруге скасували Октоберфест, попри кампанію вакцинації

Всесвітньо відомий фестиваль пива Октоберфест, що проходить у Мюнхені, заздалегідь скасували вже другий рік поспіль - попри загальну надію на те, що скоро ефект від вакцинації дозволить поступово повертатися до нормального життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер сказав, що ухвалив таке рішення "з тяжким серцем" разом з мером Мюнхена Дітером Райтером.

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Фестиваль, що приваблює до столиці Баварії тисячі гостей з усього світу, мав би відбуватися з 18 вересня до 3 жовтня.

Зьодер пояснив, що Октоберфест - "найглобальніший" фестиваль, і оскільки пандемія ще далеко не під контролем, настільки масового зібрання людей не можна дозволити, тому що у фестивальній атмосфері забезпечити повагу до заходів безпеки практично неможливо.

"Ситуація надто непевна. Уявіть, якщо ця подія стане осередком великого спалаху коронавірусу. Це б назавжди заплямувало бренд фестивалю, і ми не хочемо такого сценарію", - пояснив він.

Схожу думку висловив і керівник фестивалю Клеменс Баумгартнер, заявивши, що це "абсолютно правильно не лише з міркувань охорони здоров’я, але й доброї репутації Октоберфесту як безпечного фестивалю". Він висловив сподівання, що у 2022 році фестиваль нарешті зможе відбутися.

Мер Мюнхена сказав, що скасування фестивалю є великим ударом для багатьох людей, яким подія дозволяла заробити значні кошти. Останній Октоберфест у 2019 році приніс у місцеву економіку близько 1,2 млрд євро.

Октоберфест проводиться вже більше 200 років і в останні роки за весь період свята збирав до 6 млн гостей з усього світу. За свою тривалу історію Октоберфест неодноразово скасовувався - свята не було у роки Другої світової війни та 1946-48 роках, а також під час спалаху холери у 1854 році, коли в Мюнхені померли тисячі людей.