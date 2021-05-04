В Германии во второй раз отменили Октоберфест, несмотря на кампанию вакцинации

Всемирно известный фестиваль пива Октоберфест, который проходит в Мюнхене, заранее отменили уже второй год подряд - несмотря на общую надежду на то, что скоро эффект от вакцинации позволит постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Премьер Баварии Маркус Зёдер сказал, что принял такое решение "скрепя сердце" вместе с мэром Мюнхена Дитером Райтером.

Фестиваль, привлекающий в столицу Баварии множество гостей со всего мира, должен был проходить с 18 сентября по 3 октября.

Зёдер пояснил, что Октоберфест - "самый глобальный" фестиваль, и поскольку пандемия еще далеко не под контролем, настолько массовое собрание людей нельзя разрешить, потому что в фестивальной атмосфере обеспечить уважение к мерам безопасности практически невозможно.

"Ситуация очень неопределенная. Представьте, если это событие станет очагом большой вспышки коронавируса. Это бы навсегда запятнало бренд фестиваля, и мы не хотим такого сценария", - пояснил он.

Похожее мнение высказал и руководитель фестиваля Клеменс Баумгартнер, заявив, что это "абсолютно правильно не только из соображений защиты доровья гостей, но и хорошей репутации Октоберфеста как безопасного фестиваля". Он выразил надежду, что в 2022 году фестиваль наконец сможет состояться.

Мэр Мюнхена сказал, что отмена фестиваля является большим ударом для многих людей, которым событие позволяла заработать значительные средства. Последний Октоберфест в 2019 году принес в местную экономику около 1,2 млрд евро.

Октоберфест проводится уже более 200 лет и в последние годы за весь период праздника собирал 6 млн гостей со всего мира. За свою длительную историю Октоберфест неоднократно отменялся - фестиваль не проводили в годы Второй мировой войны и в 1946-48 годах, а также во время вспышки холеры в 1854 году, когда в Мюнхене умерли тысячи людей.