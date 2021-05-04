У Мадриді проходять місцеві вибори, що можуть вплинути на ситуацію в країні загалом

У Мадриді 4 травня проходять вибори до регіонального законодавчого органу, результат яких може вплинути на політичну ситуацію в Іспанії загалом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та DPA.

Соцопитування прогнозують перемогу попередній лідерці регіону Ізабель Діас Аюзо, представниці опозиційної консервативної Народної партії (PP). Останнім часом вона відзначилася опором лівоцентристському центральному уряду у питаннях боротьби з епідемією коронавірусу, відмовляючись закривати ресторани й бари, чим завоювала прихильність багатьох жителів регіону.

Критики закидають Аюзо нехтування здоров’ям людей на користь інтересів бізнесу.

Столичний регіон, де проживає близько 7 млн з 47 млн населення Іспанії, фіксує вищі показники заражень, ніж країна загалом - 369 проти 223 на 100 000 населення. У Мадриді також найвище в країні навантаження на "коронавірусні" реанімації.

"Народна партія" контролює столичний регіон останні 26 років і у разі впевненої перемоги на цих виборах вочевидь зміцнить свої позиції на національному рівні.

За результатами опитувань громадської думки, РР ймовірно отримають більше 40% голосів та подвоять кількість мандатів, порівняно з 2019 роком. Проте і в такому разі їм може знадобитися союз із крайньою правою Vox, щоб сформувати регіональний уряд.

Правоцентристська Ciudadanos ("Громадяни"), яка колись разом з РР формувала регіональний уряд, може взагалі не отримати місць і зникнути з політичного ландшафту.

Тим часом прем’єр Іспанії Педро Санчес, який представляє соціалістичну партію PSOE, заявив, що така коаліція у Мадриді ставить під загрозу демократію в усій країні. Ліва партія Unidas Podemos, коаліційні партнери PSOE в центральному уряді, навіть вдалися до гасла "Фашизм або демократія".

Як повідомляє іспанська El Mundo, вранці ще до початку голосування на деяких дільницях сформувалися черги.

Голосування проходить з посиленими заходами безпеки у зв’язку з епідемією коронавірусу. Кількість голосів, відданих поштою, зросла на 41%, порівняно з попередніми виборами у травні 2019 року.