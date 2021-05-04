Уряд Німеччини схвалив послаблення обмежень для вакцинованих

Уряд Німеччини погодився послабити обмеження для людей, які повністю щеплені або вилікувались від COVID-19 в якості першого кроку до відновлення прав громадян.

Про це заявила міністр юстиції Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ламбрехт зазначила, що обмеження, введені для запобігання інфекціям та перевантаженню системи охорони здоров’я, повинні бути послаблені, коли вони вже не можуть бути виправданими.

"Якщо ризик передачі вірусу значно зменшиться у повністю вакцинованих та тих, хто одужав, це повинно враховуватися в заходах. Зараз ми це впровадили", - сказала вона.

Близько 8% населення Німеччини отримало дві дози вакцини і більше 28% першу. Зі збільшенням темпів вакцинації та падінням інфекцій уряд сподівається, що заходи локдауну, що діють із листопада, будуть скоро скасовані.

Указ, який ще повинні затвердити нижня і верхня палата парламенту, може набути чинності у вихідні, сказала Ламбрехт.

Згідно зі змінами, тим, хто повністю щеплений або вилікувався від COVID-19, більше не доведеться проходити негативний тест, щоб ходити по магазинах, до перукарні або відвідувати туристичні пам'ятки. Вони також будуть звільнені від нічної комендантської години та зможуть проводити приватні зустрічі без обмежень.

Однак вакциновані люди все одно повинні будуть носити маски та дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Надання особливих свобод вакцинованим є непростим питанням, дехто побоюється, що це може призвести до соціальної напруженості в той час, коли не всі мають можливість зробити щеплення, а також ускладнить регіонам введення обмежень.

Однак прихильники указу кажуть, що послаблення обмежень може послужити стимулом для вакцинації. Близько 72% німців заявляють, що хочуть зробити щеплення проти COVID-19, згідно з останнім опитуванням Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха.