Правительство Германии одобрило ослабление ограничений для вакцинированных

Правительство Германии согласилось ослабить ограничения для людей, которые полностью привиты или вылечились от COVID-19 в качестве первого шага к восстановлению прав граждан.

Об этом заявила министр юстиции Германии Кристин Ламбрехт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ламбрехт отметила, что ограничения, введенные для предотвращения инфекции и перегрузке системы здравоохранения, должны быть ослаблены, когда они уже не могут быть оправданы.

"Если риск передачи вируса значительно уменьшится у полностью вакцинированных и тех, кто выздоровел, это должно учитываться в мероприятиях. Сейчас мы это внедрили", - сказала она.

Около 8% населения Германии получило две дозы вакцины и более 28% первого. С увеличением темпов вакцинации и падением инфекций правительство надеется, что меры локдауна, действующие с ноября, будут скоро отменены.

Указ еще должны утвердить нижняя и верхняя палата парламента, он может вступить в силу в выходные, сказала Ламбрехт.

Согласно изменениям, тем, кто полностью привит или вылечился от COVID-19, больше не придется проходить отрицательный тест, чтобы ходить по магазинам, в парикмахерскую или посещать туристические достопримечательности. Они также будут освобождены от ночного комендантського часа и смогут проводить частные встречи без ограничений.

Однако вакцинированые люди все равно должны будут носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

Предоставление особых свобод вакцинированным является непростым вопросом, некоторые опасаются, что это может привести к социальной напряженности в то время, когда не все имеют возможность сделать прививку, а также усложнит регионам введение ограничений.

Однако сторонники указа говорят, что ослабление ограничений может послужить стимулом для вакцинации. Около 72% немцев заявляют, что хотят сделать прививку против COVID-19, согласно последнему опросу Института инфекционных заболеваний Роберта Коха.