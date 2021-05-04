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В ЄС зробили вже 150 млн щеплень від COVID-19

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В ЄС зробили вже 150 млн щеплень від COVID-19

Вівторок, 4 травня 2021, 19:45

Вже чверть дорослих громадян ЄС отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно пройшли позначку у 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу. У нас достатньо доз для щеплення 70% дорослих громадян ЄС у липні" - написала вона.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.

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