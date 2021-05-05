Сербія виплатить вакцинованим громадянам фінансову допомогу

Всі громадяни Сербії віком від 16 років, які були щеплені від коронавірусу або які будуть щеплені щонайменше однією дозою до 31 травня, отримають фінансову допомогу в розмірі 3000 динарів (майже 26 євро).

Про це розповів президент Сербії Александар Вучич, передає "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Наразі в країні вже діє кілька пакетів фінансової допомоги громадянам та підприємства, зокрема і прямі матеріальні виплати, і ця "премія за щеплення" буде додатковою формою допомоги.

"Ми не можемо застосовувати негативні дискримінаційні заходи до тих, хто не хоче робити щеплення, хоча я вважаю безвідповідальним і егоїстичним не робити щеплення. Ми думали про те, як винагородити людей, які виявили відповідальність, і ми вирішили дати додаткову фінансову допомогу людям, яким зробили щеплення", - сказав Вучич.

Президент також повідомив, що уряд Сербії розгляне рішення, згідно з яким працівники державних компаній та державних органів - солдати та поліцейські, якщо вони не були щеплені та заразилися коронавірусом, не отримуватимуть лікарняні виплати, хоча держави і буде лікувати їх безкоштовно, як і всіх інших.

"На мій погляд, це більш ніж справедливо", - сказав Вучич, додавши, що він, як Верховний головнокомандувач сербської армії, був щеплений і що немає жодної логіки для солдата вважати себе розумнішим і відмовлятися від вакцинації .

На сьогоднішній день в Сербії введено 3 620 000 доз вакцин, з них 2 050 000 - перші дози і близько 1 570 000 - другі дози. Імунізовано 1 330 000 громадян. Населення Сербії - 6,95 мільйона.

Влада Сербії розраховує вакцинувати до кінця травня близько трьох мільйонів громадян принаймні однією дозою, щоб досягти колективного імунітету.