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Молдова отримає ще 100 тисяч доз вакцини від дружньої країни в ЄС 

Середа, 5 травня 2021, 16:53

Румунія передасть Молдові ще одну партію вакцини від коронавірусу, у якій буде 100 тисяч доз. 

Про це 5 травня повідомила президентка Мая Санду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Хороша новина для громадян. Румунія надасть нашій країні щедру пожертву - 100 тисяч доз вакцини. Ми дуже вдячні Румунії за її нескінченну солідарність з Молдовою", - написала Санду на своїй сторінці в Facebook.

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Також Санду повідомила, що Румунія планує продати Молдові ще 200 тисяч доз вакцини. 

Про яку вакцину йдеться, Санду не уточнила, зазначивши лише, що закупівля відбудеться в травні за цінами, схваленим Євросоюзом.

При цьому Санду закликала міністерство охорони здоров'я перейти до загальної вакцинації і надати всім охочим можливість зробити щеплення від коронавірусу.

За даними МОЗ, до тепер Молдова отримала 684 970 доз вакцин проти коронавірусу.

Першу дозу вакцини вже отримали 132 687 осіб, а обидві дози - 18 458.

Нагадаємо, Молдова завдяки Румунії отримала першу партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca наприкінці лютого, після чого змогла почати вакцинацію.

На початку березня Молдова першою в Європі отримала вакцини через платформу COVAX.

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Молдова Румунія Коронавірус Вакцини
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