Молдова завдяки дружній країні отримала першу партію вакцини від коронавірусу

До Молдови прибула перша партія вакцини від коронавірусу з Румунії, кампанія щеплень має початися наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Вакцина прибула спеціальним літаком румунської рятувальної служби SMURD, наступного дня після того, як уряд Румунії затвердив рішення про надання Молдові 21 600 доз вакцини британсько-шведського виробника AstraZeneca. Його зустрічали президентка Мая Санду, посол Румунії у Молдові та посол ЄС у Молдові.

Це перша партія з 200 тисяч доз, які пообіцяв президент Клаус Йоганніс під час візиту до Кишинева.

Поставку здійснили за допомогою Механізму цивільного захисту ЄС.

"Ми дуже вдячні Румунії за цю вакцину, дякуємо ЄС і очікуємо наступні партії. Перші партії вакцини дуже важливі, тому що захистять здоров’я лікарів, які, у свою чергу, зможуть допомагати нам усім", - сказала Мая Санду.

У відповідь на запитання ЗМІ Мая Санду зазначила, що готова вакцинуватися у будь-який момент, але пріоритет важливо надати медикам, які працюють з коронахворими.

Кампанія вакцинації має розпочатися з понеділка, 1 березня. За планом міністерства охорони здоров’я, за перші два місяці щеплення мають отримати 70 тисяч медиків та працівників соціальних служб. Наступними будуть вакцинувати групу 60+, людей з хронічними захворюваннями та групи професійного ризику - вчителів, правоохоронців, військових, працівників пенітенціарної системи. На третьому етапі черга дійде до решти дорослого населення.

Вакцинація буде безкоштовною та добровільною.

Нагадаємо, раніше у Молдові затвердили російську вакцину "Спутник V". Експрезидент Ігор Додон, який першим повідомив про це, заявив, що поставки почнуться "дуже скоро", але не уточнив, коли саме.