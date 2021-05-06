Чорногорія за день вакцинувала від коронавірусу 1,5% населення

Близько 10 000 осіб були вакциновані проти COVID-19 в перший день масової вакцинації в Чорногорії, що становить 1,5% населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у другий день масової вакцинації проти коронавірусу вакциновані 10 371 громадян.

Органи охорони здоров'я Чорногорії заявляють, що країна встановила європейський рекорд за кількістю доз, що вводяться за один день, у співвідношенні до чисельності населення.

За наявною інформацією, досі рекорд тримала Німеччина, яка за один день зробила щеплення мільйону осіб, або 1,2% свого населення.

Кампанія масової вакцинації в Чорногорії почалася у вівторок після того, як в минулі вихідні з Китаю було доставлено 200 000 доз вакцини Sinopharm.

Також прибули перші 2000 доз вакцини BioNTech/Pfizer, подаровані ЄС. Вони призначені для пріоритетних груп, включаючи медичних працівників і серйозних хронічних пацієнтів.

До кінця серпня ЄС повинен передати Чорногорії в цілому 42 000 доз цієї вакцини. На даний момент Чорногорія використовувала російські і китайські вакцини, а також 24 000 доз вакцини AstraZeneca, закуплених в рамках програми COVAX.