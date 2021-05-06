Черногория за день вакцинировала от коронавируса 1,5% населения

Около 10 000 человек были вакцинированы против COVID-19 в первый день массовой вакцинации в Черногории, что составляет 1,5% населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным Минздрава, на второй день массовой вакцинации против коронавируса вакцинирован 10 371 гражданин.

Органы здравоохранения Черногории заявляют, что страна установила европейский рекорд по количеству доз, вводимых за один день, в соотношении на численность населения.

По имеющейся информации, до сих пор рекорд держала Германия, которая за один день сделала прививки миллиону человек, или 1,2% своего населения.

Кампания массовой вакцинации в Черногории началась во вторник после того, как в минувшие выходные из Китая было доставлено 200 000 доз вакцины Sinopharm.

Первые 2000 доз вакцины BioNTech/Pfizer, подаренные ЕС, прибыли во вторник и предназначены для приоритетных групп, включая медицинских работников и серьезных хронических пациентов.

К концу августа ЕС должен передать Черногории в общей сложности 42 000 доз этой вакцины. На данный момент Черногория использовала российские и китайские вакцины, а также 24 000 доз вакцины AstraZeneca, закупленных в рамках программы COVAX.